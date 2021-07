Banca d'Italia, Visco: con fintech e insurtech aumenta la competizione ma anche il perimetro della sorveglianza

(Teleborsa) - Il Governatore della Banca d'Italia,, ha dichiarato che il buon andamento dellanel Paese sta contribuendo alla ripresa economica ma ha sottolineato che l'resta elevata". Visco in un videointervento alla presentazione del Milano Hub dell'istituzione ha parlato anche del ruolo importante che può avere ilnella spinta verso la ripresa dopo la crisi pandemica."L'ingresso neldi nuovi operatori, come le, le, aumenta il grado di, aumenta il perimetro delle attività regolamentate", ha aggiunto il Governatore. "C'è una forte richiesta di consumatori e imprese di accedere a– ha sottolineato –. E se un ricorso sempre maggiore alla tecnologia digitale può favorire l'inclusione, reca anche nuovi rischi, oltre a quelli informatici tradizionali, anche con il ceyberisk, che richiede strumenti di difesa specifici e innovativi. In un ambiente sempre più digitale anche rischi operativi assumono nuove forme". "– ha assicurato Ignazio Visco – segue da vicino questi sviluppi".