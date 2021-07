BCE, cosa aspettarsi dalla prima riunione dopo la revisione della strategia

(Teleborsa) - Il mercato non si aspetta cambiamenti sostanziali alla politica monetaria daldi giovedì. Mentre ci saranno dei cambiamenti nella forward guidance e nella comunicazione generale per integrare i risultati della revisione della strategia , la BCE aspetterà probabilmente la riunione di settembre per cambiamenti alla politica monetaria. Il consensus è che con il nuovo obiettivo d'inflazione simmetrico del 2%, rispetto al vecchio "al di sotto ma vicino al 2%",sugli strumenti messi in campo per contrastare la crisi da pandemia.È di questo avviso Konstantin Veit, Senior Portfolio Manager European Rates di PIMCO. "Le nuove proiezioni macroeconomiche dello staff e l'attuale data di marzo 2022 per la conclusione del programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP) offrono l'opportunità di una valutazione più olistica della funzione di reazione politica post pandemia a settembre, incorporando i risultati delle delibere di revisione della strategia appena concluse - ha commentato Veit - Riteniamo che, dagli attuali 100 miliardi di euro al mese a 60 miliardi di euro al mese nel 2° trimestre 2022".Le disposizioni in materia di politica monetaria saranno riviste in maniera significativa per giustificare l'obiettivo d’inflazione del 2% simmetrico, secondo Peter Allen Goves, Fixed-Income Research Analyst di MFS IM. "Benché questa settimana non ci aspettiamo nessun cambiamento formale rispetto alla politica vigente, crediamo che- ha detto Goves - Questo potrebbe esprimersi attraverso intenzioni più decise da parte della BCE nel persistere a mantenere condizioni di finanziamento favorevoli. Ciò probabilmente confermerà una view più debole sui tassi del mercato core per (ancora) più tempo, oltre a fornire un ulteriore sostegno agli spread dei Bond Governativi Europei"."Il messaggio chiave potrebbe essere che, anche alle riunioni di settembre/ottobre - ha affermato Anatoli Annenkov di Societe Generale - Ci aspettiamo solo una migliore comprensione della possibile fine della fase di crisi della pandemia alla fine di quest'anno, suggerendo che le decisioni chiave sul PEPP potrebbero arrivare solo allora". Secondo Nordea Bank, la banca centrale europea "ha il". "Sembra che abbiamo tutti gli elementi costitutivi della nuova strategia e abbiamo i suggerimenti di Lagarde - hanno scritto gli analisti danesi - ma non abbiamo la chiarezza dell'effettiva attuazione delle linee guida".