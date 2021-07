Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,62%), che raggiunge i 34.512 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 4.323 punti.Sale il(+1,23%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,31%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,74%),(+2,42%) e(+1,72%).Tra i(+4,85%),(+3,69%),(+2,83%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,38%),(+7,04%),(+4,69%) e(+3,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,35%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -4,36 Mln barili; preced. -7,9 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 350K unità; preced. 360K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,9%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -0,9%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 61,9 punti; preced. 62,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 64,8 punti; preced. 64,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -5,9%).