Colori Regioni, nuovi parametri: le ipotesi

(Teleborsa) - Ore diper l'esecutivo impegnato nella modifica deiche determinano ilmeccanismo con il quale abbiamo dovuto familiarizzare negli ultimi mesi.Si resta indei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari non supera ilquesta la proposta della Conferenza delle Regioni al governo in vista della revisione dei parametri del monitoraggio "in un'ottica - dice il presidente Massimiliano Fedriga - diLe Regioni chiedono, inoltre, che ilvenga utilizzato "per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite" come "eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi".Le proposte, ribadisce ancora Fedriga, sono state elaborate in "un'ottica positiva" e di collaborazione anche "alla luce dell'attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un aumento dell'incidenza ma da una bassa occupazione dei posti letto ospedalieri, e dalla progressione intensa della cil nuovo provvedimento sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri già oggi, ma è slittato a. Quel che sembra certo, invece, è che il certificato verde diventerà obbligatorio per accedere a luoghi affollati e attività di svago. Anche inbar e ristoranti al chiuso compresi, ma in questo caso dovrebbe bastare una