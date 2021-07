Coronavirus in Italia, nuovi casi in aumento. Green pass e colori, attesa per nuovo Decreto

(Teleborsa) -ancora i casi di: nelle ultimese ne sono stati registrati 4.259 casi su 235.097 tamponi, tra molecolari e antigenici con il tasso di positività all. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 21 luglio. SonoE' illa regione con ilSecondo, l’, che monitora le ospedalizzazioni Covid in Italia, "da due settimane si rileva unrispetto alla precedentedei ricoveri Covid-19 in. Tuttavia, "l’aumento registrato per alcune Regioni e Province Autonome si riferisce a una media nazionale che comunqueIntanto, la Conferenza della Regioni ha fissato ilgovernatori in pressing sulla revisione dei parametri che determinano le zone colorate sulla base delle ospedalizzazioni.se l'occupazione delle terapie intensive non supera ildei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari non supera il: questa la proposta unitamente al fatto che ilsia usato per riprendere le attività ferme, come discoteche e grandi eventi, e per nient’altro inIn arrivo domanidelloalmeno fino ama più probabilmente fino alla fine dell'anno. Step fondamentale per continuare a emanare “ordinanze in deroga alle disposizioni di legge”, ma anche per la sopravvivenza del Comitato tecnico scientifico e della struttura commissariale di Figliuolo, che gestisce la