Vendite a piene mani su Netflix dopo trimestrale negativa

compagnia attiva nel settore dei video on demand

(Teleborsa) - Seduta drammatica per la, che si posiziona a 515,6 con una. A pesare sul titolo è laper il terzo trimestre, in quanto è previsto un rallentamento della crescita degli abbonati.Netflix ha comunque registrato in aumento del 19% a 7,3 miliardi di dollari, lievemente sopra i 7,32 miliardi stimati dagli analisti, nel secondo trimestre dell'anno.Atteso un ulteriore ripiego verso l'area divista a 508,9 e successiva a 502,2. Resistenza a 544,5.