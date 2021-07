Decolla Atlantia e si posizione in testa al FTSE MIB

Atlantia

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del, portandosi a 14,94. Il titolo è il. Ieri sera, la controllata spagnola di Atlantia, ha comunicato i risultati per i primi sei mesi dell'anno. I ricavi sono stati pari a 2,26 miliardi di euro, in aumento del 26% rispetto allo stesso periodo del 2020.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 15,06 e successiva a 15,38. Supporto a 14,75.