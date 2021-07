illimity, operazioni di acquisto e cessione NPL per 301 milioni di euro di GBV

illimity Bank

(Teleborsa) -, gruppo bancario quotato sul segmento STAR e fondato da Corrado Passera, ha annunciato due operazioni distinte aventi ad oggetto crediti deteriorati. In particolare, c'è stata ladi non-performing loans (NPL) granulari per circa 122 milioni di euro di valore nominale lordo (GBV) edi NPL per circa 179 milioni di euro di GBV.L'operazione di cessione, la quarta di questa tipologia, segue la strategia delineata nel Piano Strategico della Banca che prevede il rafforzamento del posizionamento sul, e ha riguardato un portafoglio da 122 milioni di euro, riferibile a circa 1.200 posizioni small corporate, ceduto da illimity a Banca Finint. L'acquisto di tre diversi portafogli di crediti deteriorati di natura prevalentemente secured (per un totale di circa 179 milioni di euro di GBV), il valore nominale lordo dei crediti distressed acquistati complessivamente dalla banca sale a oltre 8 miliardi di euro."Le operazioni annunciate oggi confermano da un lato la focalizzazione di illimity sul segmento corporate dei crediti distressed di maggiori dimensioni, dall’altro la grande dinamicità della Banca anche in ambito cessioni - ha commentato- Continueremo a lavorare in questa direzione per raggiungere gli obiettivi al 2025 fissati dal nuovo Piano d'Impresa che prevede il raggiungimento di oltre 25 miliardi di euro di masse gestite".