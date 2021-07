Palladio e Smart Capital nell'IPO di Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni indipendente che investe in progetti di sviluppo, e, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, hanno sottoscritto conun impegno di investimento vincolante nell'ambito del collocamento che porterà Compagnia dei Caraibi a essere quotata su AIM Italia.Palladio Holding e Smart Capital in qualità di, si sono impegnati a inserire disgiuntamente nell'ambito del collocamento istituzionale un ordine di acquisto di una partecipazione nel capitale di Compagnia dei Caraibi con un investimento complessivo di. L'investimento è caratterizzato dalla presenza di impegni di lock-up della durata di 12 mesi.Compagnia dei Caraibi e Gem si sono impegnate a valutare, entro l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio al 31 dicembre 2021, l'ampliamento dell'organo amministrativo perdi amministrazione indicato da Palladio Holding. "Siamo onorati che Palladio Holding e Smart Capital si siano impegnati ad investire nel nostro gruppo per sostenere i progetti di crescita, ancora prima dell’apertura degli ordini dell'IPO", ha commentato Edelberto Baracco, AD e azionista di riferimento di Compagnia dei Caraibi.