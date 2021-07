Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno dello 0,83% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.359 punti.Buona la prestazione del(+0,78%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,75%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+3,53%),(+1,71%) e(+1,09%). Il settore, con il suo -1,10%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+3,40%),(+2,49%),(+2,39%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,75%.Tentenna, che cede lo 0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,51%.Al top tra i, si posizionano(+4,97%),(+4,66%),(+4,57%) e(+4,48%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,28 punti percentuali.scende dell'1,36%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.