Positiva la Borsa di Milano, annullato il calo di lunedì

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

BPER

Exor

Atlantia

Unicredit

Inwit

Banca MPS

Tinexta

Bff Bank

Datalogic

Tod's

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Grazie alla terza giornata in rialzo, è stato annullato il pesante calo registrato nella giornata di lunedì. Il focus degli investitori è sulla, con l'annuncio sui tassi alle 13.45 e la consueta conferenza stampa di Christine Lagarde alle 14.30.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,64%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,68%.in luce, con un ampio progresso dello 0,78%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,54%.Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 24.854 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 27.295 punti.In rialzo il(+1,32%); sulla stessa linea, sale il(+0,97%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,87%),(+2,20%),(+2,09%) e(+2,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,52%.del FTSE MidCap,(+5,91%),(+4,78%),(+3,66%) e(+2,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,76%