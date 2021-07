SECO, contratto pluriennale da 10 milioni con società danese Airtame

SECO

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nel campo dell'innovazione e integrazione tecnologica ha firmato un accordo per laad Airtame, società danese operante nella realizzazione di smart screen. Le consegne saranno realizzate nell'arco di tre anni con avvio nel 2021, per unal termine del triennio."Crediamo fortemente che il Digital Signage e le nuove tecnologie apriranno le porte a nuovi modi di comunicare tra le persone - ha commentato- Siamo felici di supportare i nostri clienti a sviluppare nuovi modelli di business, e siamo entusiasti di avviare la nostra collaborazione con Airtame, grazie alla quale aumentiamo ulteriormente la nostra presenza nel mondo del Digital Signage, dell'Education, dell'Office e del Retail"."Siamo rimasti fortemente impressionati dalle capacità di sviluppo interne a SECO, e dal suo track record come Gold Partner Intel - ha commentato- La produzione in-house fa di SECO il partner ideale nella nostra strategia di diversificazione della supply chain e di espansione della nostra presenza nel mercato AV".