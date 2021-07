Trasporti, Sardegna: inaugurato nuovo tratto della statale "Orientale Sarda"

(Teleborsa) - Nella giornata di ieri è stato aperto oggi alildellanel tratto. Presenti alla cerimonia di apertura gli Assessori dei Lavori Pubblici,, e dei Trasporti,, il viceministro delle Infrastrutture,, e l’Amministratore delegato di Anas,. “Abbiamo davanti un’opera strategica che testimonia l’impegno e l’attenzione della Regione per una moderna rete viaria e per un territorio, l’Ogliastra, troppo a lungo lasciato senza collegamenti sicuri e celeri”, ha spiegato Aldo Salaris nel corso della cerimonia.“Si tratta di un’opera nuova che ha richiesto grande attenzione dal punto di vista strutturale – ha continuato l’Assessore – dato che il tratto di strada che oggi abbiamo aperto al traffico è stato realizzato totalmente in variante rispetto al percorso esistente, che sarà comunque mantenuto in esercizio per garantire glie l’accesso ai terreni agricoli distribuiti lungo il tracciato. All’attenzione per la realizzazione dell’opera e per le esigenze del territorio – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – è corrisposto un impegno importante anche dal punto di vista finanziario considerato lo stanziamento di”. Didell’opera parla anche l’Assessore dei Trasporti, Giorgio Todde. “Il collegamento tra l’Ogliastra e Cagliari rappresenta un’opera fondamentale per lo sviluppo socio economico del territorio. Oggi diamo una risposta concreta alle necessità di un territorio che da troppo tempo attendeva collegamenti scorrevoli, sicuri, certi”.L’intervento – che riguarda un tratto di strada lungo quasi 6 km e si sviluppa nei territori comunali di– collegherà il tratto già in esercizio della variante di Tertenia al km 101 e il vecchio tracciato della statale 125 attraverso la rotatoria al km 95. In una fase successiva è previsto il collegamento con il lotto adiacente (lotto 1 stralcio 2°) in fase di progettazione, tra il km 95 in territorio di Osini e la nuova statale 125 in località San Giorgio, per il quale sono già disponibilie il cui inizio dei lavori è previsto per settembre 2022.