Borse europee toniche, Milano inclusa

(Teleborsa) -, il giorno dopo che la BCE ha confermato le misure espansive di politica monetaria. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per la diffusione della, le possibili restrizioni e le ricadute sull'economia, fattori che hanno fatto registrare ai mercati il tonfo di lunedì.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,179. L'è sostanzialmente stabile su 1.805,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 71,66 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +109 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,64%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,59%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,74%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,71%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.012 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 27.461 punti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,65%.Svettache segna un importante progresso del 2,44%.Vola, con una marcata risalita del 2,05%.Brilla, con un forte incremento (+2,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.del FTSE MidCap,(+1,99%),(+1,94%),(+1,36%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.