Brillante Piazza Affari, che chiude la settimana in positivo

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Nonostante la settimana fosse iniziata male per i mercati a livello globale (il FTSE MIB aveva registrato un ribasso del 3,34% lunedì scorso), Piazza Affari chiude l'ottava con un saldo positivo di oltre l'1%. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,85%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,176. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.802,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 71,71 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +109 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,63%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,00%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,85%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,35%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,29%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%.In rialzo il(+0,82%); come pure, sale il(+0,8%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,93%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,8 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,36 miliardi.Tra i 420 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 275, mentre 115 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 30 azioni.di Milano, troviamo(+2,83%),(+2,82%),(+2,60%) e(+2,46%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra i(+5,11%),(+4,17%),(+3,90%) e(+3,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,40%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,38%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.