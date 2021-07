Eurozona: economia tocca record in 21 anni, ma variante Delta frena ottimismo

(Teleborsa) - L’attività economica dell’eurozona di luglio ha indicato ilgrazie alla progressiva riapertura dei mercati dalle restrizioni anti Covid-19. Il record di espansione dell’attività terziaria, in 15 anni ,è stato tuttavia attenuato da un rallentamento della crescita della produzione manifatturiera legato in molti casi al. Lo rilevasottolineando che con la domanda che, ancora una volta, ha superato l’offerta, i prezzi di vendita di beni e servizi sono nelfrattempo aumentati ad un ritmo mai visto prima di giugno. Inoltre, a causa dei vincoli legati alla capacità produttiva, ilè aumentato segnando un livello record, allo stesso valore registrato precedentemente. Laha nel frattempo subìto l’effetto deicrescenti timori sulla, portando l’ottimismo nei prossimi dodici mesi al valore minimo in cinque mesi.L’dell’Eurozona, dalla lettura dei dati flash preliminari di luglio dal record in 15 anni di giugno di 59,5 punti, è salito a 60,6 punti, il valore più alto da luglio 2000.

Con luglio, salgono a. Questa variazione coincide con il progressivoanti Covid-19, dal picco di aprile a luglio, mese in cui si sta toccando il livello direstrizioni più basso da inizio pandemia. La crescita deiche ha indicato la più rapida accelerazione da maggio 2000, ha inoltre segnalato un nuovo incremento della domanda, che fa ben sperare sulla continuità dell’espansione fino al mese di agosto.Tra i paesi dell’eurozona, laè stata la capofila di questo rialzo, riportando la più forte espansione mensile dal 1998, quando i dati comparabili sono stati disponibili per la prima volta. L’espansione del terziario è stata accompagnata da una crescita ancora più forte, ma in rallentamento, della produzione manifatturiera. In, il tasso di espansione ha indicato una moderazione segnando il valore minimo in tre mesi, soprattutto a causa del rallentamento della crescita terziaria, che però ha mantenuto uno dei valori piùforti degli ultimi tre anni. Nel resto dell’eurozona, la crescita è complessivamente accelerata, segnando il valore più forte da giugno 2000. Concludendo, se l’impennata di crescita di luglio è stata comunemente collegata al progressivo allentamento delle restrizioni pandemiche,. Le prospettive di attività nei prossimi dodici mesi, dal picco record di giugno, sono scivolate ai minimi da febbraio, registrando un valore inferiore in tutti i settori ma soprattutto nel terziario e in Francia."L'Eurozona sta beneficiando durante il periodo estivo di una crescita sostenuta, dovuta all’allentamento delle restrizioni anti Covid-19 che a luglio ha spinto il livello di crescita al valore più veloce in 21 anni.dovuta alle più deboli misure di contenimento e al maggiore tasso di vaccinazione, specialmente nei settori legati a ospitalità, viaggi e turismo - affermacommentando i dati PMI Flash -. I ritardi sulla catena di distribuzione, che impediscono la produzione e spingono i costi delle aziende al rialzo, rimangono tuttavia la preoccupazione principale per il manifatturiero. Il conseguente rialzo dei costi ha causato un aumentoquasi record dei prezzi medi di vendita per beni e servizi che nei prossimi mesi potrebbe causare un incremento dei prezzi dei beni di consumo. L’indagine - conclude Williamson - ha inoltre evidenziato il. Infatti, l’aumento dei casi non solo ha, ma nuove ondate di Covid su scala mondiale potrebbero innescare ulteriori ritardi sulla catena di distribuzione globale, causando prezzi ancora più alti".