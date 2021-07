IEG, RiminiWellness apre la vendita online dei biglietti

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Apre ufficialmente la vendita online dei biglietti e parte il tanto atteso countdown per la 15ma edizione di, la manifestazione internazionale didedicata a fitness, sport e benessere, in programma dal 24 al 26 settembre prossimi allaL’evento negli anni passati ha attirato una media di oltre, tra professionisti e appassionati dello sport e del benessere. Numeri significativi ma che ilsi impegna a gestire attraverso un piano straordinario e dettagliato, utile a creare un ambiente sereno e il più sicuro possibile, nel rispetto delle norme anti. Non a caso, si tratta del primo operatore fieristico e congressuale in Italia ad aver ottenuto l’, un programma globale di certificazione delle pratiche, delle procedure e dei sistemi di lavoro idonei a rispondere agli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi per ambienti e personale, promosso dal Global Biorisk Advisory Council. Per accedere in fiera, visitare i padiglioni e partecipare al fitto programma di attività in calendario nella tre giorni della kermesse riminese, la prima conditio sine qua non per il pubblico, così come per le aziende, i dipendenti di IEG e i fornitori sarà ilÈ stata poi messa in campo una serie di misure aggiuntive. Solo qualche esempio. La partecipazione a ogni evento interno alla manifestazione sarà limitata a un determinato numero di persone, con un distanziamento segnalato sul parterre delle aree riservate a palchi e postazioni per consentire lo svolgimento delle attività nella massima tranquillità. La stessa cura e attenzione sarà richiesta per tutti gli sport ed esercizi ‘a terra’. Infatti, i visitatori dovranno presentarsi muniti di un tappetino personale, mentre per tutti gli altri corsi sarà imposto l’obbligo digli attrezzi tra una sessione e l’altra. E proprio oggi IEG ha annunciato il progettorivolto a chi proviene dall’estero per agevolarne gli spostamenti e la permanenza in l’Italia. Realizzato in partnership con, società esperta di mobilità internazionale e che dal 1998 serve aziende e privati in materia di distacco all’estero, coprendo tutti gli aspetti di consulenza relativi alla mobilità globale, è un servizio che si caratterizza per immediatezza di fruizione e puntualità.