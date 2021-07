Seduta euforica per l'indice delle società High Tech italiane (+1,73%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 130.312,9, in accelerazione dell'1,73% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 894, dopo che in principio di giornata era a quota 886.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,01%.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,59%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,83%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,57%.