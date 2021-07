Azimut acquisisce 20% di Pathlight

Azimut

(Teleborsa) -, ("AACP"), ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza in Pathlight Capital LP ("Pathlight"), una delle principali società di Private Credit specializzata in investimenti Asset Based Lending con sede vicino a Boston.dedicato a supportare le esigenze di società che operano in diversi settori, fornendo prestiti asset-based su garanzia di beni materiali e immateriali. Fornisce soluzioni di finanziamento per consentire alle aziende di accedere a maggiore liquidità con lo scopo di finanziare il capitale circolante, il rifinanziamento del debito, la crescita, le acquisizioni, i dividendi e le strategie di turnaround. Pathlight, fondata nel 2018, attualmente gestisce ca. $ 1,4 miliardi attraverso due fondi di investimento e altri veicoli gestiti., investendo capitale permanente per finanziare la crescita futura del business. Una parte rilevante dei proventi della transazione verrà utilizzata come growth capital, per aumentare gli investimenti nei fondi gestiti dalla società a conferma del forte impegno del team di allineare gli interessi con quelli dei propri investitori e guidare la crescita della società nel lungo termine. L’investimento di AACP non implicherà alcun cambiamento nella strategia, nella gestione, nel processo di investimento o nell’operatività ordinaria di Pathlight o di qualsiasi prodotto gestito da Pathlight.