Energia, Starace: "Transizione inevitabile, ma non è una tragedia"

Enel

(Teleborsa) - "La transizione ecologica non è certo un pranzo di gala, ma va detto che non è neanche un funerale o una tragedia. Credo che piuttosto servano il coraggio e la coscienza per capire che è una".E' quanto affermato in una intervista al Corriere della Sera da, amministratore delegato di, che fa il punto su opportunità e costi della"Il vero punto è, quest'ultima opzione è quella che creerà vantaggi per tutti", sottolinea il manager, aggiungendo che "la transizione è inevitabile, mettere la testa sotto la sabbia o cercare di fermarla è inutile".Parlando de3gli effetti sull'occupazione, Starace ricorda cheed ha investito su rinnovabili, reti, mobilità elettrica ed "incentivato l'elettrificazione dei consumi" dei clienti.Per l'Ad di Enel, poiché non c'è un'industria estrattiva da chiudere o miniere di carbone come in Polonia o centrali a lignite da chiudere come in Germania. "Abbiamo avviato una campagna sulle rinnovabili già qualche anno fa con eccellenti risultati. Si aggiunga - spiega- un tessuto industriale efficiente che, rispetto a quanto avviene in Europa, vanta una minore intensità energetica per unità di PILl. E, infine, il fatto che disponiamo di una delle economie circolari più sviluppate".