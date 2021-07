Germania, indice IFO luglio scende a 100,8 punti

(Teleborsa) - Peggiorano leggermente le, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. L'indice IFO si è attestato a 100,8 punti dai 101,7 di giugno, risputando inferiore al consensus che stimava una salita a 102,1 punti.Migliora invece l'indice sulle, che si posiziona a 100,4 punti dai 99,7 punti precedenti, risultando però inferiore ai 101,6 attesi dagli analisti. Peggiora il sotto-indice relativo alle, che si porta fino a 101,2 punti dai 103,7 precedenti e contro i 103,3 punti stimati dal mercato.L'indice nelè sceso, a causa di un netto calo dell'ottimismo nelle aspettative delle aziende. Questo indicatore è diminuito per il quarto mese consecutivo. Nel settore dei, il clima imprenditoriale è peggiorato. Sebbene i fornitori di servizi siano più soddisfatti della loro attività in corso, la loro visione dei prossimi mesi è molto meno ottimistica.Anche il Business Climate Index nelha subito una flessione. Le aspettative cautamente ottimistiche dei mesi precedenti sono diminuite. Nelle, il clima economico è invece migliorato. Le aziende sono state più soddisfatte della loro situazione attuale e l'indicatore delle aspettative è aumentato per la terza volta consecutiva.