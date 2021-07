Il settore beni personali a Milano mostra segnali di resistenza (+0,60%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Ftse MidCap

Marr

(Teleborsa) - L'mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano ilIlha aperto a 106.461,8, in crescita dello 0,60% rispetto a ieri, mentre l'mostra una leggera flessione dello 0,64% a 1.485.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,92%.