Milano schiva le vendite. In luce il risparmio gestito

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca Mediolanum

Tenaris

Banca Generali

Azimut

Inwit

Amplifon

DiaSorin

Recordati

Mutuionline

Banca Popolare di Sondrio

Datalogic

Fincantieri

Tinexta

Mediaset

El.En

De' Longhi

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra i titoli più positivi ci sono quelli del, mentre suleci sono prese di profitto in scia alla decisione della Banca centrale europea di non estendere oltre settembre le restrizioni sul pagamento dei dividendi e sui buyback.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,36%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,20%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.168 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 27.633 punti.Leggermente positivo il(+0,32%); consolida i livelli della vigilia il(+0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 2,09%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,83%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,73%.In luce, con un ampio progresso dell'1,47%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,74%.Crolla, con una flessione del 2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,17%.Tra i(+3,49%),(+2,75%),(+2,67%) e(+2,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,17%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.