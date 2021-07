Acea acquisisce la maggioranza di Serplast e Meg

Acea

(Teleborsa) -, multiservizi italiana quotata sull'MTA, ha sottoscritto un accordo per l, società che operano nel business del riciclo della plastica, segmento che si pone a valle rispetto a quello della selezione della plastica post-consumo in cui Acea è già presente con le società Demap e Cavallari.Gli impianti di Serplast e Meg sono presenti rispettivamente in Abruzzo e Veneto e i volumi trattati previsti nel 2021 sono pari a circa 70.000 tonnellate all'anno. L'del 100% delle società è complessivamente pari ae l'EBITDA atteso al 2021 è di circa 3 milioni di euro. L'acquisizione è avvenuta ad un multiplo medio EV/EBITDA pari 4x."Grazie a questa acquisizione Acea compie un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita infrastrutturale nell'ambito del trattamento delle plastiche, entrando in un settore nuovo come quello del riciclo, visto in forte crescita nei prossimi anni - ha commentatodi Acea - L'operazione, inoltre, è coerente con il Piano Industriale 2020 - 2024 che prevede una significativa crescita nell'ambito dell'economia circolare e in linea con gli obiettivi di sostenibilità del gruppo".