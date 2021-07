Ansaldo Energia, ricavi primo semestre a +38% rispetto ai livelli pre-crisi 2019

(Teleborsa) - Ansaldo Energia ha chiuso i primi sei mesi dell'anno conpari a 678,6 milioni di euro, in crescita del 74,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 38% rispetto ai livelli pre-crisi del 2019. La performance è migliorata in tutte e tre le business unit: New Unit, Service e Nucleare. L'è stato di 56,6 milioni di euro, +95,9% rispetto ai primi sei mesi del 2020. L’EBIT vale 5,6 milioni di euro. Ilè positivo per 11,1 milioni di euro (ha risentito positivamente dall'effetto positivo one-off del rilascio imposte differite a seguito di riallineamento fiscale ex-Legge 126 del 2020).L'finanziario netto migliora, a 937 milioni di euro rispetto a 981 milioni del primo semestre 2020. Glisi sono attestati a 41 milioni di euro. L'azienda, anche alla luce di questi risultati,precedentemente comunicati.