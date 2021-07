Future USA in frazionale ribasso. Focus su trimestrali

Tesla

(Teleborsa) - Dopo una seduta terminata in frazionale rialzo, l'andamento dei future USA segnala che oggi. Gli investitori sono concentrati sulle, conche ieri sera ha registrato un utile trimestrale superiore a 1 miliardo di dollari per la prima volta. Oggi, dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta diTra le più grandi società che hannoa, si segnalano, con gli acquisti online che continuano a spingere ricavi e utili , che ha alzato le stime per il free cash flow dell'intero 2021, e, che ha rivisto al rialzo entrate e utili 2021 dopo i risultati positivi nel secondo trimestre.Il contratto sulè in negativo dello 0,32% a 35.033 punti, mentre quello sullolascia sul terreno lo 0,22% a 4.412 punti. Il derivato sulregistra invece un ribasso dello 0,05% a 15.118 punti.Sul fronte, prima dell'apertura della Borsa è attesa la diffusione del dato degli gli ordini di beni durevoli, dell'FHFA Housing Price Index e dell'indice dei prezzi delle case S&P/Case-Shiller. Dopo l'Opening Bell saranno rilasciati i dati sulla fiducia dei consumatori americani e dell'indice FED del distretto di Richmond.