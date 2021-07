Il Bitcoin torna in perdita. Amazon frena su accettazione criptovalute

Amazon

(Teleborsa) - Il, la più popolare delle criptovalute, tornadopo aver sfondato i 40 mila dollari ieri, giornata in cui il sentimenti degli investitori sembrava tornato bullish sui cryptoasset. Alle 12.30 (ora italiana) di martedì scambia a 37.529 dollari, in diminuzione del 2,2% nelle ultime 24 ore (in cui ha toccato un massimo di 40.499 dollari), secondo dati CoinMarketCap. Gli altri crypto-asset si muovono nella stessa direzione:perde il 4,5% a 2.246 dollari,il 3,3% a 308 dollari eil 5,7% a 1,27 dollari.A contribuire al ritorno in ribasso delle criptovalute ha contribuito il fatto cheabbia smentito di essere pronto ad accettarle come mezzo di pagamento. Il colosso dell'e-commerce, durante il weekend, aveva pubblicato un annuncio per assumere unche dovrebbe contribuire a "sviluppare la strategia Digital Currency e Blockchain die la roadmap del prodotto". Nella giornata di ieri, il quotidiano finanziario City AM aveva pubblicato inoltre un articolo che annunciava la prossima accettazione del Bitcoin da parte di Amazon e la creazione di unaUn portavoce di Amazon ha però assicurato che". "Nonostante il nostro interesse, la speculazione che è scaturita sui nostri piani specifici per le criptovalute non è vera - ha affermato - Rimaniamo concentrati sull'esplorazione di come potrebbe essere questo aspetto per i clienti che acquistano su Amazon".Oltre alle speculazioni sulle mosse di Amazon, a contribuire al rialzo repentino di ieri è stata anche la. Lunedi sono state liquidate oltre 950 milioni di dollari di posizioni short sulle criptovalute, secondo i dati di Bybt.com. "Gli short si stavano accumulando sul calo, supponendo che stessimo guardando un minimo di 25.000 dollari, che era previsto su tutta la linea - ha affermato Vijay Ayyar, head of Asia Pacific dell'exchange di criptovalute Luno - Ma poi c'è stato un forte accumulo nella regione da 29.000 a 30.000 dollari che ha quasi colto alla sprovvista portando i movimenti al rialzo".