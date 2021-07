Male Piazza Affari in sintonia con la debolezza degli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. Gli investitori sono in attesa della, mentre continuano a pesare i timori per la diffusioni delledel Covid-19.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.797,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%.Avanza di poco lo, che si porta a +110 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,62%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%, e calo deciso per, che segna un -0,71%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,83% sul, arrestando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 27.551 punti.In lieve ribasso il(-0,33%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,75%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,52 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,11%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,85 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,36 miliardi.Tra i 426 titoli trattati, 129 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 260 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 37 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+3,16%),(+0,96%),(+0,88%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,44%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,24%),(+2,00%),(+1,34%) e(+1,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,04%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.