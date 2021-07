Seduta positiva per Tokyo, deboli le borse cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segni contrastanti giungono dai principali mercati asiatici, dopo aver toccato i minimi da inizio anno la vigilia, e con gli investitori che guardano agli Stati Uniti dove le principali società stanno diffondendo le trimestrali e la Federal Reserve si riunisce sulla politica monetaria questa settimana.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,50%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 14.631 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Pesante(-2,15%); leggermente positivo(+0,54%).Senza direzione(+0,07%); in frazionale progresso(+0,43%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,16%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano sulla parità.Il rendimento dell'è pari 0,02%, mentre il rendimento delscambia 2,89%.