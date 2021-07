Webuild, Iacovone: sostenibilità sia tema concreto di business

Webuild

(Teleborsa) - “non può più essere un tema che riguarda solo la comunicazione delle aziende.. Questo è il grande investimento che sta facendo Webuild”. È quanto ha dichiarato il, nel corso del suo intervento al webinar Campioni di Italia, organizzato da REMIND Filiera Immobiliare e dedicato alle buone pratiche pubbliche e private per il rilancio del Paese.“Serve una nuova cultura, un nuovo modello di riferimento per il settore delle costruzioni” - ha aggiunto Iacovone -. “Il Gruppo Webuild, che ha rilevato in concordato Astaldi nell’ambito di Progetto Italia, ha oggi in mente un obiettivo definito:con le grandi imprese del settore e con focalizzazione sulla realizzazione di opere sostenibili. Il che vuole dire dare un contributo concreto alla sostenibilità, sia nelle fasi di costruzione che nelle fasi di utilizzo delle opere".“La sostenibilità oggi non riguarda più solo il contributo al raggiungimento di obiettivi di sviluppo delineati dalle Nazioni Unite, ma è entrata nell’agenda strategica di chi produce nel settore. In Europa, le costruzioni sono responsabili del 36% delle emissioni totali, del 40% del consumo energetico, del 50% delle materie prime utilizzate e del 21% del consumo di acqua. Per non avere questi impatti, serve cambiare il modo in cui si costruisce”, ha sottolineato Iacovone.” - ha detto il top manager -. "Come Gruppo stiamo cercando di focalizzarci su opere che siano in grado di dare benefici rilevanti in termini di sostenibilità. Ma al contempo c’è anche un impegno a riprogettare il modo in cui si costruisce, cercando di proiettarsi sempre più verso un modello che riutilizzi i materiali.. L’altra grande sfida è l’utilizzo di tecnologie digitali, big data e non solo. Gestire l’opera come un cantiere virtuale, utilizzando la grande massa di dati di cui si dispone, sia in fase di costruzione, sia in fase di progettazione, permette di riprogrammare secondo le esigenze che emergono dalle fasi di costruzione".