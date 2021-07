Acea alza stime per EBITDA 2021 su semestrale positiva

Acea

(Teleborsa) -ha registratopari a 1.825 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 13% rispetto al primo semestre del 2020, un EBITDA di 619 milioni di euro (+9%) e undi gruppo di 166 milioni di euro (+15%). La società multiservizi ha effettuato investimenti per 482 milioni di euro (+17%) e ha undi 3.913 milioni di euro (contro i 3.528 milioni di euro al 31 dicembre 2020).Alla luce dei risultati positivi, la società ha. Ora Acea stima un aumento dell'EBITDA superiore all’8% rispetto al 2020 (la precedente previsione era per una crescita compresa tra 6% e 8%). Confermati gli investimenti pari a circa 900 milioni di euro e l'indebitamento finanziario netto, a fine 2021, in un intervallo compreso tra 3,85 miliardi di euro e 3,95 miliardi di euro."In uno scenario di mercato ancora incerto ma che evidenzia segnali di ripresa il gruppo Acea ha, confermando elevati livelli di redditività, grazie al contributo di tutte le aree di business e a un'attenta gestione dei flussi finanziari - hacommentato- I risultati conseguiti nel primo semestre permettono di guardare positivamente e con ottimismo alla seconda parte dell’anno e ci consentono di rivedere al rialzo la guidance a livello di EBITDA".