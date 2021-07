Confindustria-SACE, Russia paese ad alto potenziale sviluppo per il Made in Italy

Unicredit

(Teleborsa) - Il ‘Bello e ben fatto’ (Bbf), le eccellenze del Belpaese nel mondo ha un potenziale di incremento di export pari a 82 miliardi di euro. Il rapporto 2021’, composto da 100 pagine, di, presenta le opportunità dellanel mondo:avverrà grazie ai Paesi avanzati, mentre 20 miliardi di euro nei Paesi emergenti., assieme asono i mercati indicati dal report con più alto potenziale di sviluppo per il. Tra le 6 mosse per la maggiore espansione del Made in Italy la necessità dello sviluppo del commercio elettronico da parte delle aziende italiane.A rivelare i dati sulle potenzialità della, esperto e autore di:"Digital Marketing in Russia - Vendi online e promuovi il tuo brand nel più grande mercato digitale d'Europa": "Il commercio elettronico russo corre ed è cresciuto del +44% nel 2020, raggiungendo un valore di 2,5 miliardi di rubli (33 miliardi di dollari) come documenta Data Insight, grazie anche alla spinta della pandemia, risultando tra i mercati 10 mercati digitali con maggiore crescita al mondo. Nel 2021 è attesa una crescita del 34%, raggiungendo un fatturato di 3,3 miliardi di rubli (44,5 miliardi di dollari). E prevista ancora crescita economica: complessivamente l'e-commerce russo tra il 2020 e il 2024 varrà 23,4 trilioni di rubli (310.752 miliardi di dollari)".Secondo(maggio 2021) lasarà il terzo mercato digitale per maggiore crescita a livello mondiale, con +26,1%, dopo il Brasile 26,8% e India 27,0%. "Sebbene in termini di valore complessivo il mercato non sia grande quanto quello della Cina o degli USA, la sua rapida e costante crescita rappresentano una grande opportunità per il Made in Italy: i russi sono notoriamente amanti dei prodotti del Belpaese, lussuosi e di alta qualità. Pochissime le aziende italiane che vendono attraverso l'ecommerce in Russia: gli acquisti online oltre confine riguardano nella maggior parte prodotti cinesi economici, sul portale Aliexpress Russia del Gruppo Alibaba)"."Il mercato russo online è il più granded'Europa, con ben, che possono diventare fino a più di 250 milioni se consideriamo gli utenti che parlano russo nei paesi ex-sovietici e nelle grandi comunità russofone nel mondo", ha spiegato Gargiullo.