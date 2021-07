Doxee, l'assemblea approva l'adozione dello status di Società Benefit

Doxee

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di, azienda hi-tech quotata su AIM Italia, ha approvato le modifiche agli articoli 1, 2 e 25 dello Statuto Sociale per l'adozione dello status di "". L'adozione dello status di Società Benefit - spiega la società - si inserisce nel più ampiointrapreso, in continuità con l'approvazione del Bilancio di Sostenibilità 2020 e del piano di Stock Grant quale ulteriore strumento di retention nei confronti dei dipendenti."La deliberazione dell'odierna assemblea ufficializza il nostro impegno ad agire come diretti promotori dell’innovazione digitale - ha commentatodi Doxee - La Digital Transformation si inserisce nel percorso di sviluppo in chiave sostenibile delle imprese e della pubblica amministrazione, contribuendo all'evoluzione positiva del tessuto imprenditoriale e dell'economia nazionale". Con lo status di Società Benefit Doxee continuerà ad integrare nel proprio modello di business la responsabilità sociale e ambientale, valorizzando la propria mission nella prospettiva di creare valore aggiunto condiviso", ha aggiunto.