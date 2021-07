Eventi e scadenze del 28 luglio 2021

Acea

Acea

Astaldi

Boeing

Bristol-Myers Squibb

Carraro

Cementir Holding

Edison R

Euro Cosmetic

Facebook

Fiera Milano

Ford Motor

Hera

McDonald's

Moodys

Paypal Holdings

Pfizer

Prysmian

Rai Way

Spindox

Spotify Technology

Telecom Italia

Vianini

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualePre-Vertice delle Nazioni Unite - Il Pre-Summit dell'ONU sulla trasformazione dei sistemi alimentari di tutto il mondo si svolge alla FAO di Roma e riunirà agricoltori, società civile, ricercatori, privati, leader politici e ministri dell’agricoltura, dell’ambiente, della salute e delle finanzeG20 - 3° Development Working Group MeetingFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiWebinar B20 - G20 - Al webinar B20 - G20 Dialogue on Digital Transformation organizzato da Confindustria, parteciperà Vittorio Colao, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale. L'evento si svolge in streamingCNEL - Evento istituzionale - AssembleaFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellMid&Small Summer Conference - Il management di SIT - con l'AD e Presidente Federico de' Stefani, il CFO Paul Fogolin e l'IR Manager Mara Di Giorgio - incontreranno gli investitori il 28 luglio per commentare al mercato le ultime novità societarie8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di giugno10.00 - Ecomondo "Finanziamenti per Ambiente, Energia e Clima: il Programma LIFE” - Confindustria, in collaborazione con Ecomondo, presenta il webinar "Finanziamenti per Ambiente, Energia e Clima: il Programma LIFE", durante il quale verranno illustrati gli aspetti rilevanti del nuovo programma LIFE 21-27 e le call aperte nel bando 2021. I relatori saranno Angelo Salsi e Mario Lionetti, dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura e l'ambiente (CINEA)Tesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call di presentazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call alle ore 14.00, per la presentazione dei risultati economico - finanziari del Gruppo al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021