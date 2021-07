Future USA poco mossi. Focus su trimestrali e FED

Pfizer

McDonald's

(Teleborsa) - Dopo una seduta terminata in calo (pesante il ribasso del Nasdaq), l'andamento dei future USA segnala che oggi. Gli investitori continuano a valutare le trimestrali, ma l'evento clou della giornata è la riunione di politica monetaria della Federal Reserve che terminerà stasera e la successiva conferenza stampa del governatore Powell.Tra le più grandi società che hanno diffuso i datisi segnalano, che ha alzato le stime per i ricavi da vaccino a 33,5 miliardi di dollari nel 2021, e, con le vendite del secondo trimestre che hanno superato i livelli pre-pandemia.Il contratto sulè piatto a 35.060 punti, mentre quello sulloguadagna lo 0,04% a 4.403 punti. Il derivato sultenta invece un timido rimbalzo dello 0,29% a 14.999 punti.Sul fronte tornano a salire le richieste di mutui settimanali negli Stati Uniti. Dopo l'Opening Bell saranno rilasciati i dati sul greggio dell'EIA, che indicano le scorte settimanali in barili in giacenza presso le imprese USA.