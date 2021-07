Hera, utile in crescita a 216,1 milioni di euro nel primo semestre

Hera

(Teleborsa) -ha registratopari a 4.179,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 22,8% rispetto ai 3.402,3 milioni dello stesso periodo del 2020. L'aumento ha riguardato tutti i business, ma la multiutility sottolinea l'apporto del settore ambiente (con l'aumento dei rifiuti trattati e delle materie plastiche vendute) e le aree energy. Ilè stato di 617,9 milioni di euro (+10,4%), l'per gli azionisti a 216,1 milioni di euro (+30%) e l'in forte miglioramento a 2.956,7 milioni di euro, con debito netto/MOL in ulteriore calo a 2,5x."I risultati conseguiti in questo primo semestre evidenziano un ulteriore rafforzamento della, fondata su una ottima performance operativa e una efficace gestione del capitale circolante - ha commentato l'amministratore delegato Stefano Venier - Questo equilibrato e solido percorso ci consente di governare efficacemente i cambiamenti in atto, garantire una"."Coerentemente con gli indirizzi strategici del Piano industriale al 2024, stiamo effettuando una serie di, che ci consentiranno di consolidare la leadership italiana nel trattamento dei rifiuti e ampliare ulteriormente la nostra piattaforma impiantistica", ha aggiunto il presidente esecutivo Tomaso Tommasi di Vignano.Glipassano da 195,1 milioni al 30 giugno 2020 a 237,4 milioni nel primo semestre 2021, in aumento di 21,7%, e sono riferiti principalmente a interventi su impianti, reti e infrastrutture, a cui si aggiungono gli investimenti per la sostituzione massiva dei contatori e l'ambito depurativo e fognario.