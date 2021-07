Mondo TV Suisse, nuovo accordo con Silverlit su Robto Trains

Mondo TV Suisse

(Teleborsa) - Dopo l’accordo con Silverlit relativo alla terza stagione di Robot Trainsha sottoscritto sempre con Silverlit, importante produttore e distributore di giocattoli di Hong Kong un contratto per la vendita a terzi in Cina dei diritti di sfruttamento del giocattoloderivato dalle prime due stagioni di Robot Trains.La società rammenta che Mondo TV ha partecipato alla produzione della seconda stagione di Robot Trains con CJ&M, mentre non avevacollaborato alla produzione della prima stagione.L’accordo concluso da Silverlit in relazione alla linea giocattolo delle prime due stagioni prevede il pagamento da parte di Silverlit a favore di Mondo TV di un corrispettivo pari a 2 milioni di RMB (circa 260.000 Euro al cambio attuale), che saranno poi ripartiti al 50% con CJ&M. Detto importo si prevede potrà essere incassato già nel corso del 2021.