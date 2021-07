Tonica Milano e gli altri mercati europei. Focus sulla Federal Reserve

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, nell'attesa che questa sera la Federal Reserve annunci le misure di politica monetaria, questa sera.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.798,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%,avanza dello 0,23%, e buona performance per, che cresce dello 0,73%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,58%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.714 punti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,94%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,77%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,76%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,50%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,16%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,99%),(+4,98%),(+2,71%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,84%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,55%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.