Wall Street chiude in rosso aspettando la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

sanitario

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

energia

McDonald's

Merck

Verizon Communication

Intel

Salesforce.Com

Boeing

Home Depot

Sirius XM Radio

Fiserv

Vertex Pharmaceuticals

Alexion Pharmaceuticals

Activision Blizzard

Wynn Resorts

Xilinx

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Wall Street chiude gli scambi in rosso alla vigilia della riunione del FOMC. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.059 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 4.401 punti.Negativo il(-1,12%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,64%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,72%) e(+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,16%),(-1,06%) e(-1,01%).del Dow Jones,(+1,01%),(+0,85%) e(+0,79%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.scende dell'1,69%.Calo deciso per, che segna un -1,5%.(+5,17%),(+2,99%),(+1,97%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,76%.Affonda, con un ribasso del 3,82%.Crolla, con una flessione del 3,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,02%.