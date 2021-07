Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,36%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.401 punti.Guadagni frazionali per il(+0,41%); senza direzione l'(-0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,97%) e(+0,75%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,87%) e(-0,69%).Tra i(+4,11%),(+0,81%),(+0,62%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,81%.scende dell'1,71%.Calo deciso per, che segna un -1,54%.Al top tra i, si posizionano(+6,34%),(+5,76%),(+5,67%) e(+4,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 8,6%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 419K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 8%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. -2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 0%)15:45: PMI Chicago (atteso 63,5 punti; preced. 66,1 punti).