Exploit del settore costruzioni a Milano (+1,76%), giornata euforica per Cementir Holding

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'che fa anche meglio del, con un guadagno di 722,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 41.169.L'intanto guadagna 5 punti dopo un incipit a quota 521.Nel, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,64%.Tra le medie imprese quotate sul, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,71%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,75%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,59%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,36%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.