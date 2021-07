FS Sistemi Urbani e Regione Campania siglano accordo per hub "Napoli Porta est"

(Teleborsa) - E' stato siglato a Napoli ilche prevede ladelle aree dismesse dell'ex scalo merci FS di Napoli Centrale ed unatra servizi Alta Velocità e Trasporto Pubblico Locale di Piazza Garibaldi. Interventi - si legge sula testata FS News - che si inseriscono nell'ambito del progetto di potenziamento dell’Il memorandum of understanding è stato siglato da, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, e, Presidente della Regione Campania.L'accordo fra le parti prevede la definizione del percorso tecnico-amministrativo e l'individuazione delle, da realizzare con il coinvolgimento di Enti e Stakeholder interessati. E' prevista anche unaper la definizione degli obiettivi strategici dell’intervento e degli aspetti di natura economico-finanziaria.La rigenerazione urbana dell'area e l’upgrade del sistema infrastrutturale porteranno alla creazione di nuove funzioni e servizi per generare nuove opportunità di crescita per la città e migliori condizioni di vivibilità della zona circostante.