Ho. Mobile, prosegue partnership con Treedom per "consumo responsabile" di Giga

Vodafone

(Teleborsa) - Grazie all'iniziativa "" lanciata da(gruppo) sono stati già effettuati oltre un milione e trecentomila "GigaPassi" che, grazie alla collaborazione con, diventeranno 180 alberi nella nuova foresta "ho. Una grande foresta, a piccoli passi".Nella sezione "Più Passi che Giga" sull'app di ho. Mobile, ogni cliente può accettare la sfida e tenere monitorati i propri progressi del mese: che siano camminate nel parco, in città o in salotto,(1 GigaPasso = 10.000 passi). I Giga risparmiati contribuiscono a piantare nuovi alberi grazie a Treedom, piattaforma web che permettere di piantare un albero a distanza e seguire online la storia del progetto di cui fa parte.Per incentivare l'iniziativa, ho. Mobile ha messo a disposizione su app e sito: dalle passeggiate turistiche per scoprire le bellezze di venti città italiane a vere e proprie sfide per chi ama correre, ma anche suggerimenti per rilassanti camminate in mezzo alla natura.