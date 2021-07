Leonardo conferma guidance. Risultati 1° trimestre in solida crescita

Leonardo

(Teleborsa) - Risultati in crescita e guidance confermata per, che ha chiuso il primo semestre dell'anno collezionando, in aumento del 9,5% anno su anno, mentre idi euro. Il semestre è stato caratterizzato anche da una solida performance industriale, con un, in crescita del 37% sul 2020, ed undi euro, in aumento del 53%. Ri euro.negativo per 1.380 milioni di euro, ma in mi8glioramento rispetto al dato del 30 giugno 2020 (era negativo per 1.889 milioni).di Gruppo a 4.613 milioni di euro (rispetto al 31 dicembre 2020 quando era a 3.318 milioni)."I risultati del primo semestre sono positivi e il Gruppo sta riprendendo il suo percorso di crescita sostenibile", sottolinea Ll'Adaggiungendo "confermiamo la Guidance 2021. I solidi fondamentali di Leonardo ci permettono di guardare con fiducia alla nostra capacità di creare valore per tutti i nostri stakeholder in maniera sostenibile nel medio-lungo periodo. Vogliamo inoltre far leva su competenze, tecnologie avanzate e capacità di innovazione alla base di nuove opportunità di crescita post COVID".Laindica Ordini a 14 miliardi, Ricavi per 13,8-14,3 miliardi, un EBITA di 1.075-1.125 milioni. Atteso anche un Fre Operating Cash Flow si circa 100 milioni e un Indebitamento Netto in calo a 3,2miliardi assumendo nessun pagamento del dividendo per l’esercizio 2020.Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi in data odierna, ha, società direttamente e interamente controllata, focalizzata sulla fornitura di soluzioni e servizi a supporto del Cliente per la gestione operativa degli assetti tecnologici, con applicazioni nei settori difesa, sicurezza e spazio. L’operazione si inquadra nel complessivo progetto di razionalizzazione strategico/societaria di alcuni asset di Leonardo, in funzione di una più efficiente ed efficace operatività delle sue attività industriali, a completamento del processo di integrazione/interazione tra le due società avviato nel2019 con l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vitrociset.