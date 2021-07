Madrid: scatto rialzista per Técnicas Reunidas

general contractor spagnolo

società che costruisce impianti industriali per il settore petrolifero

Ibex 35

Técnicas Reunidas

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,03%.Il movimento della, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell', rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 9,36 Euro. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 9,64. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 9,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)