Mondo TV France, utili e ricavi in aumento nel primo semestre

Mondo TV France

(Teleborsa) - Nel primo semestre idellasi sono attestati a Euro 2.734 migliaia rispetto agli Euro 562 migliaia nello stesso periodo 2020. Il risultato - spiega la società nella nota dei conti - è dovuto alla consegna nel secondo trimestre 2021 di 26 episodi della serie animata Disco Dragon nonché in parte anche dall’avanzamento della produzione della serie animata Grisù; la consegna di gran parte dei restanti 26 episodi della serie animata Disco Dragon è prevista nel secondo semestre".L’ Ebitda passa nel semestre da Euro 193 migliaia a 2.339 migliaia; l’incremento è determinato dal sostanziale incremento dei ricavi per effetto di quanto sopra esposto. L’passa da Euro 13 migliaia nel primo semestre 2020 ad un EBIT di 454 mila euro nel primo semestre 2021, così comeche passa da Euro 12 migliaia nel primo semestre 2020 ad un utile di Euro 398 migliaianel primo semestre 2021.La PFN passa da un indebitamento netto di euro 1.307 migliaia al 31 dicembre 2020 ad un indebitamento netto di 3.412 migliaia di euro al 30 giugno 2021 per effetto soprattutto degli investimenti effettuati nella produzione delle serie animate Grisù e Disco Dragon.