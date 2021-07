Partite IVA e professionisti esonerati dal pagamento dei contributi

(Teleborsa) - ArrivaA in genere, che saranno dispensate dal pagare i contributi all'INPS o alle rispettive casse private di appartenenza, purché dimostrino il danno subito a causa del Covid. L'esonero è stato previsto da un decreto interministeriale pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro. La misura valeed è stata rifinanziata dal decreto0 Sostegni Bis.L'esonero contributivo èe può arrivare a coprire il 100% dei contributi, oltre i quali si pagheranno i contributi dovuti.Per essere esentati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali occorrerà pereuro e di aver subito unannuo o dei corrispettivi, nel corso dell'anno 2020,Anche chi non è "in regola" con il pagamento dei contribu8ti pregressi può accedere al beneficio ed avrà tempo fino al 31 ottobre per regolarizzare i pagamenti precedenti, visto che regolarità contributiva sarà verificata d’ufficio dagli enti preposti il 1° novembre 2021.