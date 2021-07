Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. A incidere sui migliori e peggiori di Piazza Affari è anche l'ondata di, che fotografano una situazione comunque in miglioramento per la maggioranza delle società. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,60%.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,38%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,15%), raggiunge 73,22 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +111 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,45%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,88%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,37%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,01%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura di ieri.Guadagni frazionali per il(+0,4%); pressoché invariato il(+0,17%).In Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,76 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,66 miliardi.436 sono le azioni scambiate: tra queste, 159 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 231 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 46 azioni del listino milanese.Tra idi Milano, in evidenza(+5,56%),(+3,36%),(+3,09%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,68%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,01%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,00%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.di Milano,(+7,56%),(+3,62%),(+2,73%) e(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,95%.Sensibili perdite per, in calo del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,85%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,39%.