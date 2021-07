Terna regista "transizione": boom investimenti e risultati in crescita nel semestre

Terna

(Teleborsa) -, caratterizzato da una generale ripresa dell'economia italiana, cui il Gruppo che gestisce la rete elettrica ha contribuito in maniera significativa, dando un ulteriore impulso agli, il livello più alto della storia in questo periodo dell’anno."Terna è iled è quindi nel nostro DNA impegnarci quotidianamente: in quest’ottica, anche nel secondo trimestre del 2021 è proseguita la forte accelerazione dei nostri investimenti che, oltre a essere nativamente sostenibili, sono fondamentali per abilitare la decarbonizzazione e per consentire al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di sviluppo delle fonti rinnovabili”, ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.del primo semestre, pari a 1.258,7 milioni di euro, registrano unrispetto al corrispondente periodo del 2020. Tale risultato è dovuto prevalentemente alla crescita delle Attività Regolate, unita al contributo delle Attività Non Regolate che riflettono in particolare il maggior apporto derivante dalle attività del Gruppo Tamini e dalla piena integrazione del Gruppo Brugg.si attesta a 910,5 milioni di euro, in crescita di 34,5 milioni di euro (+3,9%), eè pari a 584,8 milioni di euro, rispetto ai 573,7 milioni di euro dei primi sei mesi del 2020 (+1,9%).del periodo si attesta a, in crescita di 7,1 milioni di euro rispetto ai 377,5 milioni del primo semestre del 2020 (+1,9%).Glicomplessivi realizzati dal Gruppo Terna nel periodo sono pari a 601,9 milioni di euro, in crescita del 40,6% rispetto ai 428 milioni di euro del corrispondente periodo del 2020.si attesta a 9.734,6 milioni di euro, rispetto ai 9.172,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020, a supporto della crescita degli investimenti del periodo.Nella seconda parte dell’anno, in presenza di uno scenario pandemico previsto in miglioramento rispetto al primo semestre, il Gruppo sarà ancor di più focalizzato nella realizzazione di quanto previsto nel Piano Industriale 2021-2025 che conferma e rafforza il ruolo di Terna come regista e abilitatore del sistema energetico italiano e della transizione ecologica. Con specifico riferimento ai 9,2 miliardi di euro di investimenti complessivi previsti nel periodo 2021-2025, per l’anno in corso ne sono programmati circa 1,4 miliardi.