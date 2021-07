Tesoro, offerti 7,5 miliardi di BTP con rendimenti in calo

(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato oggi 7,5 miliardi di euro di BTP, in particolare 4,5 miliardi di titoli a 5 anni e 3 miliardi di titoli decennali, con rendimenti in generale calo.I titoli a tre anni hanno riscosso una domanda di 5,8 miliardi e sono stati collocati ad un rendimento dello 0,02%, in calo di 10 punti base rispetto alla precedente asta. I BTP a 10 anni hanno ricevuto una domanda di quasi 4 miliardi di euro ad un rendimento che risulta in calo allo 0,66%.E' stato collocato anche CCTeu scadenza aprile 2029 per un ammontare di 1,25 miliardi a fronite di una domanda di 2,3 miliardi. Il rendimento di assegnazione è stato pari allo 0,05%.